En tanto, Kim tuvo una relación con el basquetbolista Kris Humphries. La pareja empezó a salir en 2011 y hasta se casaron. Su boda fue todo un evento e incluso, fue transmitida en el reality Keeping up with the Kardashians… Para ella era su segunda boda, pues de 2000 a 2004 estuvo casada con el productor musical Damon Thomas. Luego de 72 días, Kim y Kris decidieron separarse y el matrimonio quedó disuelto de manera oficial en 2013.