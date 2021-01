Roselyn Sánchez tiene un motivo muy particular para celebrar justo a principios de año, y no, no sólo es por el inicio de una nueva etapa a nivel mundial, sino algo aún más especial. El 4 de enero, su primogénita, Sebella, cumplió nueve años y mamá no quiso dejar pasar el día sin una increíble celebración.

Aunque la fiesta tuvo que ser a puerta cerrada y con el mínimo de invitados, la decoración convirtió el hogar de la actriz puertorriqueña en un lugar único para hacer de éste un día inolvidable en la vida de su hija. ¡Continúa hacia abajo y no te pierdas de la celebración de Sebi!