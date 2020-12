El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el fallecimiento del cantautor y en su conferencia matutina se expresó ante el lamentable suceso.

“Es algo muy triste, don Armando Manzanero, un gran compositor de lo mejor del país. Además, un hombre sensible, también en lo social. No se me va a olvidar cuando en alguna entrevista declaró de lo habían contratado para amenizar una boda de un político de un país centroamericano, un país pobre. Y el que se casaba era un presidente, y todo era lujo y extravagancia en la fiesta y el declaró que lo habían contratado y tenia que cantar, pero que lo estaba haciendo en contra de su voluntad porque consideraba que era algo humillante para el pueblo que tenía a ese presidente el que se estuviera haciendo esa fiesta ostentosa. Cuando leí esa entrevista percibí como nunca que Armando Manzanero, era un hombre sensible un hombre del pueblo, por eso lamento mucho su fallecimiento. Además, un gran compositor también representante de autores y compositores de México”. Para finalizar, el mandatario envió sus condolencias a la familia del cantautor, así como a sus amigos cercanos y la comunidad artística.