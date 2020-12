Melany Mille compartió esta bonita postal junto a su hija Mya Michelle y su pareja, Nacho Mendoza. La modelo acompañó la foto familiar con el siguiente mensaje de amor inspirado en todo lo que siente por los suyos.

“A pesar de la oscuridad de este año, hoy decido compartir con ustedes la luz que Dios me regaló, esa que me llena de magia y sonrisas cada amanecer y aunque mi decisión sigue firme de no usar mis redes para sobreexponer a mi hija, hoy estas imágenes son para esos amigos, familiares y hasta desconocidos que nos han deseado bendiciones y nos han hecho sentir su amor aún en la distancia. Feliz y bendecida Navidad para todos. Dios los bendiga infinitamente”.