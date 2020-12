El 12 de junio, Daniella compartió un video en su cuenta de Instagram en el que comunicaba su decisión de someterse a la amputación de su extremidad izquierda . “Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener la opcion de una prótesis que me deje volver a la champeta,a correr, a nadar y hacer todas las cosas que me gustan, decidí tener esta cirugía”.