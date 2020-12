Taraji P. Henson y Kelvin Hayden pusieron fin a su relación dos años después de haberse comprometido, “No lo había dicho antes, pero no funcionó”, dijo Henson en una aparición en el programa de radio The Breakfast Club. “Lo intenté, yo dije ‘vamos a terpaia’, pero si ambos no están en la misma página con eso, sientes entonces que te lo estás tomando por ti mismo y esa no es una posición justa para que nadie esté en una relación”.

“Mi felicidad no es su responsabilidad y él no es la mía. Tenemos primer que aprender como hacernos felices a nosotros mismos para poder hacer feliz a alguien más. Así que cuando una persona está llevando todo el peso de la relación, eso nunca funcionará”, agregó. “Tienes que hacerte presente sí quieres ser comprensivo, pero no puedes perderte en ese entendimiento. Tienes que defenderte y estar ahí para ti, pero es difícil hacerlo si la otra persona tampoco lo está haciendo”.