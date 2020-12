Aitana quiere mucho a José Eduardo, y él quedó impactado cuando se enteró que la pequeña venía en camino. Aitana unió más a su familia, aunque José Eduardo supo que nada sería igual. “Éramos puros adultos... tenía de este lado a niños chiquitos y cuando venía de este lado era como de ‘ok, me desafano de niños chiquitos y vamos a la parte adulta‘, entonces de repente acá empezaron a crecer y acá otra vez me pusieron un niño. No estoy entendiendo”, explicó entre risas el también actor de 28 años.