En todo sentido, los últimos meses han sido difíciles en el mundo entero. El no poder viajar con la libertad de siempre o estar en casa para evitar contagios ante la pandemia se interponen en la alegría de estar cera a los seres queridos aún en épocas no tan especiales. Para Jencarlos Canela, esta es una situación bastante conocida, ya que el actor con raíces cubanas no había podido ver a sus hijos Nickolas y Oriana, y deseaba poder abrazarlos como antes.

Por suerte, Jencarlos pudo hacer realidad ese deseo y compartió el bello momento con sus seguidores y los de Gaby Espino, obsequiando un lindo recuerdo de este reencuentro tan especial.