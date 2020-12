Aunque Evaluna y Camilo son conocidos por demostrar lo mucho que se aman, ambos se dieron cuenta de lo mucho que necesitan la compañía del otro. “Fue un momento crítico para mí, fue espantoso, me di cuenta de lo importante de eso. Me estaba sintiendo como desintegrándome porque no estaba contigo. Eso no es sano, yo sé que no es sano, pero lo descubrí con este viaje. Fue un año de tanta cercanía que justo después de eso descubrí eso”, dijo Camilo aliviado de poder besar y abrazar a su esposa una vez más.