Este es el mensaje que Nacho dedicó a Melany, a quien describió como su más grande fortaleza, a lo largo del último año:

“Te dije que llegaría el momento en que la publicaría, aunque te molestaras. Hoy celebro tu vida al máximo. Te agradezco por haber decidido acompañarme a través de una pantalla durante aquellos meses de tristeza y soledad que me pusieron al borde de un precipicio; fuiste tú quien me dio la mano y no me dejó caer, aunque muchos te patearan injustamente por la espalda queriendo tumbarte a ti también. Gracias por ser fuerte por los dos. Gracias por llegar para llenarme, no para drenarme. Gracias por llegar para sumarme, no para restarme. Gracias por hacer que me acercara más a mi familia de sangre y por detenerme al intentar reemplazar sus posiciones por lobos disfrazados de corderos con máscaras de ‘amigos’”.