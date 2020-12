Manuela ha aprendido muchas cosas de su joven cuñada y en sus redes sociales no pierde la oportunidad de agardecer la presencia de Evaluna en su vida. “Tu forma de ser me ha cambiado la percepción de muchísimas cosas. Tu fe ha transformado mi fe, has iluminado mi vida y la da mi familia con tanta fuerza que ahora no recuerdo una vida en la que no estabas”, escribió Manuela sobre su cuñada.