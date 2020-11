“Todos los amantes del fútbol, de ese fútbol que nos hace reír y llorar, estaremos de luto por lo que como futbolista significó para nuestras vidas. Me quedo con el retumbar de mis gritos con cada gol y con cada título... Me quedo con aquella noche en #RitmoDeLaNoche con Marcelo Tinelli cuando me vino a escuchar y nos conocimos. Me quedo con ese Diego de sus años felices y los míos también... ¡Que viva el fútbol! Paz al Pelusa, Argentina”, expresó Montaner.