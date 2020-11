El exitoso cantante de reggaeton Anuel AA ha anunciado su retirada del mundo musical tras la gala anual de los Latin Grammy. El cantante publicó hace unos días un nuevo éxito en Instagram, Me contagie. Un IGTV que ha llegado a más de 16 millones de visitas. La letra de la canción habla de la soledad, el vacío que siente y su retirada del mundo musical. Está claro que el artista no está pasando por un buen momento personal y en la canción también habla de supuestas infidelidades de su novia Karol G y de la crianza de su hijo de 7 años, asegurando que no pasa tiempo con él. Rumores de ruptura, unidos a crisis personales, han llevado al cantante internacional a desconectarse del mundo de la música.



¿ Se irá para volver? esperemos que sí. Les dejamos a continuación una galería con muchos de sus mejores momentos: