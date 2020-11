“Lo demás ya escapa de mis manos, no soy el poder judicial, no soy el ministerio público y ya no me podría quejar ni poder decir nada, me siento agradecida por las personas que me han brindado su apoyo, me siento agradecida con la vida y con dios que estoy viva y sé que estas experiencias en la vida nos llegan a algunas personas para algo bueno, par a hacernos más fuertes”, expresó.