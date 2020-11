Aunque trató de ayudarlo y llevarlo a terapia, el actor no cambió y los malos tratos se repitieron. “Él me dijo y me juró y me perjuró que él nunca le había hecho esto a una mujer, que él no sabía por qué había reaccionado así y yo le creí, y luego me di cuenta que esto se lo ha hecho a muchísimas, simplemente repetimos la misma historia, las mismas agresiones, nos decía lo mismo, nos regalaba lo mismo, simplemente viví una mentira”, recordó. Dos meses después de terminar su noviazgo, inició la relación con Stephany Valenzuela.