En una entrevista con Chente Ydrach en su canal de YouTube, en enero de este año, Ricky habló de su papá y de lo mucho que lo aprecia. “Ahora que estoy en el rol de papá, me acuerdo cuando mi papá, cuando yo tenía 12 años, me decía ‘bueno, ¡cómo hacemos porque este nene quiere hacer algo!’ y yo le decía, ‘papá hay audiciones para entrar a Menudo tal día, a tal hora’, y mi papá me llevaba. Él no estaba en el mundo artístico, él es psicólogo y agradezco que me haya apoyado”.