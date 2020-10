No importa si comes chicle sin azúcar, puede que sea mejor para tus dientes, pero no para tu aparato digestivo. Al masticar esta goma se traga aire que se va acumulando en el intestino y se refleja en hinchazón abdominal. Hay personas que usan el chicle, mientras les llega la hora de comer, esto es fatal ya que preparan al estómago para recibir comida, esto produce gases y segregación de líquidos que van dañando el sistema gastroinstestinal.

Evita pasa muchas horas sin comer, tampoco te saltes comidas porque se generará un vacío que ocasionará gases y la respectiva inflamación. Si sigues estos consejos tu vientre lucirá más plano de forma permanente –y sin grandes sacrificios–.