Por primera vez en meses, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner estarán separados. El músico de 26 años viajó a México por motivos laborales, pero antes de irse, su esposa le tomó unas cuantas fotos. “@evaluna me toma fotos y me dice cosas mientras me las toma pa que me ría. Primera vez que nos despedimos en meses... ¡te voy a extrañar! Durmamos en videollamada. Chao”.