Tras la disolución de RBD, lo vimos en novelas como Hasta que el dinero nos separe, Despertar contigo y Like. Chávez también ha hecho teatro, y ha formado parte de Hoy no me puedo levantar y Avenida Q. Recientemente apareció en la serie de La Casa de las Flores con el papel de Patricio Lascuraín ‘Pato’.