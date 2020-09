Hasta el momento, Lorenzo no se ha pronunciado sobre la separación con Chiquis, pero sí publicó un tuit en el que pedía que no se hiciera polémica de un post que compartió hace unas horas, el cual ya eliminó de su cuenta de Twitter.

El exvocalista de La Original Banda El Limón escribió: “¿Quieres saber quién te valora y respeta? Observa cómo te trata después de que ya no necesita de ti”. Poco después lo eliminó y compartió lo siguiente: “El tweet pasado que borré no es hacia mi esposa. Por favor no seas de amarre navajas. Love and respect always (Amor y respeto siempre)”.