No es un secreto que la modelo Naomi Campbell es bien rigurosa con sus rutinas diarias, no solo de higiene, sino además alimenticias, y ha confesado, que para mantener su increíble figura, entre sus alimentos, está su infaltable taza de té porque la activa.

“Nunca he tomado café. No me gusta el olor. Soy una bebedora de té. El que más me gusta es el té de hierbas ”, dijo Campbell a Harper’s Bazaar.