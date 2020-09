“Espero no equivocarme y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida y a mí no me pesa tener sus ojos, yo puedo decir que tengo los ojos más hermosos del mundo y no porque los tenga yo, los tengo aquí... siento bonito de verme al espejo y ver esos ojitos”, dijo durante su charla con Adela Micha.





Y agregó: “Igual cuando ella se tatuó significó mucho para mí porque tú sabes que ella no quería ningún tatuaje y que lo haya hecho, sentí bonito”, dijo sobre las iniciales de su nombre que ahora están dentro del tatuaje de corazón que la cantante tiene en el tobillo.