Lo que tanto temían los fans del clan más controversial de la televisión ha ocurrido: el final de Keeping Up with the Kardashians. Luego de 14 años y 20 temporadas, la familia anunció que la serie se terminará en 2021. A través de sus redes sociales, Kris Jenner , la matriarca de la familia, Kim Kardashian , Khloé Kardashian y Kourtney Kardashian compartieron el comunicado con el que dieron a conocer el inesperado anuncio.

“Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varias series derivadas, hemos decidido como familia terminar este viaje tan especial”, señala el comunicado. “Estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, en los buenos momentos, los malos momentos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que conocimos en el camino”.

El comunicado fue firmado por las hermanas, además de su mamá, su hermano Rob Kardashian, Kendall Jenner , Kylie Jenner y el exmarido de Kourtney, Scott Disick, quien era un personaje recurrente en la serie.

Tenemos para ti algunas fotos de cómo han cambiado los integrantes de la familia desde 2007 –año en el que empezó el show—hasta la actualidad.