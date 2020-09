Sin embargo, explicó que el tatuaje fue algo común con los fans de la cantante y como un reto. “Éste tatuaje me lo hice porque hay algunos fans de Belinda que se han tatuado su rostro y en una conversación que tenemos ella y yo allí en La Voz me retó, me dijo ella ‘¿A que no te tatúas mi cara?’. Me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje”, dijo.

En cuanto a la pareja, expresó: “Hay que dejarlos a ellos disfrutar de su amor, de su momento, de lo que vayan a durar. Les deseo lo mejor del mundo, estoy muy tranquilo, muy feliz y qué bueno que la muchacha encontró el amor”. Lupillo aseguró que no piensa quitarse el tatuaje en honor a Beli.