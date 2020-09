Para Ana Patricia Gámez, el pasado 28 de junio fue uno de los días más difíciles de su vida. Su padre, don Juan Gámez, falleció tras una larga lucha con una enfermedad. En su cuenta de Instagram, la presentadora le dio el último adiós: “Un abrazo eterno hasta el cielo, mi viejo. Mi amado padre, tu partida me deja un gran vacío en mi corazón que intentare llenar al recordar todas las hermosas experiencias que tuve a tu lado, gracias por la niñez que me regalaste y porque compartí contigo momentos maravillosos también de grande. Eres mi gran guerrero que por 5 años lucho contra el cáncer y como un fuerte roble, no te querías dejar vencer, pero Dios así lo decidió y sé que ho y estás a su lado, moriste en paz y ya no sufres más”, dice parte del extenso y sentido mensaje.