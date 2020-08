La mini sesión de fotos dejó ver que Ford ya se ríe, ¡es de lo más lindo!

Pocos lo saben, pero el nombre del bebé de Pamela fue elegido desde hace tiempo, y su mamá, doña Rosario también tuvo que ver, pues no estaba muy de acuerdo con la primera opción de su hija. “(Ford) Me gustó desde hace mucho tiempo. No era mi primera opción. Yo tenía una amiga estilista que estaba embarazada y ella me ayudó a arreglarme en un Latin Grammy hace años y me contó que le pondría Ford a su hijo y me gustó”.

Pero en casa, algunos tenían sus resevas, así lo contó en El Break de las 7 con Alejandra Espinoza. “A mi mamá no le gustó, así que la dejé escoger el segundo nombre, que es Liam”.