‘Chiqui’ ha hecho a un lado los mitos que señalan que comer demasiada fruta contribuye a subir de peso. Prueba de ello es que ella consume a toda hora diversos tipos de frutas. “Los que me conocen saben que podría comer fruta todo el tiempo! ¡Y de hecho como fruta todo el tiempo y a toda hora! 🥭Hay muchos mitos sin fundamento sobre el consumo de fruta por miedo al azúcar que hay en ellas”.

La presentadora explicó: “Existe la creencia que comer fruta te lleva a ganar peso, pero se ha demostrado que no. Si bien es cierto que la fruta tiene azúcar, también lo es que esta se encuentra en ellas de forma natural (azúcares intrínsecos) y se comportan de forma diferente a los azúcares añadidos o procesados. Comer fruta en su estado natural (no en postres o jugos azucarados) te llena de nutrientes, antioxidantes y fibra. ¿La mejor hora para comerlas? A mí, me encanta como snack, a media tarde, a primera hora del día o cuando necesito darle un descanso a mi estómago”.