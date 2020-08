Love is in the air! A pesar de que la pandemia del coronavirus invade cada rincón del planeta, algunos han intentado darle una oportunidad al amor. Varios famosos han sorprendido al revelar que, en plena pandemia, encontraron a su otra mitad. Algunos como Belinda y Christian Nodal lo han ‘gritado a los cuatro vientos’, mientras que otras celebridades como Clarissa Molina o Eiza González se han mantenido discretos sobre los galanes que les robaron el corazón.

Maluma recientemente fue fotografiado con su nuevo amor en Nueva York, mientras que Daniella Álvarez y Lenard Vanderaa presumen de su reencuentro. Tenemos para ti algunas de las parejas que nos hecho volver a creer en el amor, aun en plena en la pandemia de 2020.