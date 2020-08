Para decir adiós al matutino en el que estuvo por más de 12 años, Rashel hizo un video muy especial. “Llegó el momento de decir hasta pronto”, empieza así en su video de despedida, el cual fue transmitido en Un Nuevo Día. “Quiero decir gracias a Telemundo por la oportunidad de crecer durante esos 12 años, grandes oportunidades, las alfombras, Miss Universo, tantas entrevistas que hice en Un Nuevo Día. ¿Se imaginan cuántas experiencias me llevó yo en mi corazón? Jamás las voy a olvidar, las tengo aquí guardadas en mi corazón. Igual que a cada productor, a cada persona que me permitió entrevistarlo, cada artista que me dio una exclusiva, les agradezco”.

Rashel agradeció a sus compañeros uno por uno; a Adamari López, ‘Chiquibayby’, Chef James además de Frederick Oldenburg.