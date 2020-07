Tahj Mowry, con quien Naya tuvo una relación hace años, le dedicó unas palabras cargadas de sentimiento. “Mi dulce Naya, decir que estoy devastado sería quedarse corto. Esto es una pesadilla. Cada día se pone más difícil”.

“Crecimos juntos. Nos hicimos adultos juntos. Experimentamos muchas primeras veces juntos. Tu fuiste mi primera experiencia en todo: amor, intimidad, rupturas. Rompimos nuestros corazones y los reparamos más de una vez para regresas. Nunca dejaré de pensar en ti. Ninguna mujer me ha dado lo que me diste o cómo me hiciste sentir. Nunca me ha gustado admitirlo, pero nunca he dejado de amarte”.

“Una parte de mí siempre deseó el día en que Dios nos volviera a unir para ser lo que soñamos que podríamos haber sido. Rezo profundamente por la familia Rivera y que Dios los cubra con fuerza, paz y amor en este momento. Mychal y Nickayla: siempre serán como hermanos menores para mí y los quiero mucho. Los vi crecer y convertirse en hermosos adultos. George y Yolanda: lo que necesiten, estoy aquí para ustedes. Somos una familia para siempre y los amo. Naya, te extraño profundamente. Desearía tener la oportunidad de decírtelo una vez más, pero creo que tendré esa oportunidad. Sé que en el fondo siempre has sabido cómo me sentía. Espero con ansias el día en que pueda ver tu hermoso rostro una vez más y contarte todo lo que he querido decirte y que no tuve la oportunidad de decir. Te amaré por siempre. Siempre lo he hecho y siempre lo haré”.