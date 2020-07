Para Naya no había nada más importante que su rol de madre. En 2016, en una entrevista con Entertainment Tonight, la artista habló de cómo la maternidad se había convertido en su prioridad. “Lo que me encanta más que actuar es ser la madre de Josey. Entonces, quiero estar aquí para él. Y no quiero perderme nada”, dijo. “Voy a navegar de la manera correcta para hacer eso”.