Una casa como esta, con un área total construida de 4,466 pies cuadrados y ubicada en un lote cercado de 20,000 pies cuadrados, no podía no tener una refrescante piscina en un amplio jardín en el que Ximena colocó un área de juegos infantiles para Luna y un espacio para Cristan y sus entrenamientos de basquetbol, así como para ejercitarse ella misma cuando no va al gimnasio.