El actor, nacido en Nueva York, es famoso por su trabajo en Lady Bird (2017), The King (2019) y Little Women (2019). En 2017 fue nominado en los Oscar en la categoría de Mejor Actor por su trabajo en Call Me by Your Name (2017), además de los Globos de Oro, los SAG Awards y los BAFTA Awards. En abril, luego de dos años de relación, el actor y la joven Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp, pusieron punto final a su relación.