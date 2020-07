Pero en este camino al éxito, Becky no ha ido sola, sino con sus seres queridos, quienes la han apoyado en cada decisión. Incluso, si Becky decidiera retirarse, sus padres estarían a su lado.

“Hay personas que me inspiran a seguir adelante todos los días, y esa es mi familia. Siempre me han dejado muy claro que, si alguna vez quisiera dejar esto, no tengo que seguir. (Mi familia) siempre me apoyará, y creo que, para alguien como yo, que asumió tanta responsabilidad a una edad tan temprana, saber que tu familia te ama por lo que realmente eres, y no por las cosas que haces, realmente me inspira”, dijo a HOLA! USA.