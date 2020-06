Algunos la señalaron como la tercera en discordia entre la separación de Nacho y su ex, Inger Devera, a lo que ella dijo: “Todos los protagonistas de esta historia sabemos que aquí no hay responsables ni causantes, no hay maldades ni intromisiones sino decisiones tomadas por adultos de manera sensata a favor de la paz y la felicidad”.





Aclaró que nadie le ha reclamado nada porque no hay necesidad: “Es por eso que hasta el sol de hoy ninguno de los involucrados ha salido a culpar a otro de su presente”, explicó recordando que ella sólo enviará amor a todo aquel que pase por su camino.