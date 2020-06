Es un día de mucha felicidad en la casa de Javier ‘Chicharito’ Hernández y su esposa, Sarah Kohan. El fustbolista y la modelo celebran en casa y a lo grande el primer cumpleaños de su hijo Noah , un pequeñito que con su sonrisa se ha ganado el corazón de los seguidores de mamá y papá.

Aunque no pueden salir de casa, el día no pasó por alto y los orgullosos papás celebraron con una fiesta temática. Disfrazaron a Noah como Bam Bam, de Los Picapiedra, y con su hogar lleno de globos, empezó la diversión para la familia que en los próximos meses dará la bienvenida a un nuevo integrante de la familia. ¡Desliza hacia abajo y no te pierdas de la ternura de Noah!