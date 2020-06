La actriz y cantante mexicana Angélica María fue diagnosticada con cáncer de mama en 1997, solo unos meses después del fallecimiento de su madre por la misma enfermedad. En ese entonces, la llamada ‘Novia de México’ dijo que sintió miedo, pero el hecho de pensar en su hija, la también Angélica Vale, le dio fuerzas.

“Sí fue una noticia que me dio mucho miedo, pero que después tuve que afrontar, que me dije: ‘Yo no puedo dejar a mi hija sola’. Se acaba de ir mi madre, yo no me voy a ir”, comentó en una entrevista a Ventaneando (TV Azteca), en 2015.