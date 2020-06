Salma Hayek contrajo matrimonio con el magnate François-Henri Pinault en 2009 y tienen una hermosa hija en común de nombre Valentina Paloma. Ella es mexicana de ascendencia libanesa y él un mutimillonario francés. “Mucha gente está muy sorprendida de que me haya casado con quien me casé. Ahora algunas personas se sienten incluso intimidadas por mí. Pero esa es otra forma de mostrar el racismo. No pueden creer cómo terminó esta mexicana y se sienten incómodos a mi alrededor”, expresó de manera elocuente.