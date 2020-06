La socialité utilizó el alcance de sus redes sociales para tener impacto en sus millones de seguidores. “Por años, con cada horrible asesinato de un inocente hombre, mujer o niño de color, he tratado de encontrar las palabras correctas para expresar mis condolencias y coraje, pero el privilegio que tengo por el color de mi piel me deja pensando que no es una lucha que me corresponda. Pero no más”, expresó en un comunicado.





“Como muchos de ustedes, estoy enojada, más que eso... Aunque nunca conoceré el dolor y sufrimiento que han vivido, o lo que se siente intentar sobrevivir en un mundo lleno de racismo, sé que puedo usar mi voz para ayudar a amplificar esas voces que han sido calladas por años”, agregó la esposa de Kanye West después de empatizar con la víctimas a lo largo de los años.