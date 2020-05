Jennifer Lopez con su mamá, la señora Guadalupe Rodriguez. Según la cantante, de su mamá heredó su forma de bailar. En un mensaje por su cumpleaños en 2019, Jennifer le dedicó unas lindas palabras: “La gente me pregunta que de dónde tengo tanta energía, mis movimientos de baile, y bueno ahora lo saben… Desde que me acuerdo, la he visto bailar, reírse e iluminar cada habitación en la que se encuentra. Le encanta la música, las películas, la historia y los musicales, y cree en el amor verdadero ... y puso todo eso en mí y soy lo mejor por eso. Tú me hiciste quien soy el día de hoy”.