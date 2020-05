Estas famosas no se rindieron y decidieron darle un drástico giro a su estilo de vida. Con la ayuda de un régimen sano de alimentación, una rutina de ejercicios y una perseverancia incansable, estas celebridades lograron su meta y transformaron sus cuerpos, así como sus vidas. En las últimas horas, Adele se ha convertido en el centro de las miradas por su notable cambio. Y es que la cantante de origen inglés se decidió por mejorar su calidad de vida y puso manos a la obra… El resultado ha dejado a todos sin aliento, pues la intérprete de Someone Like You luce guapísima.

Además de Adele, otras ‘celebs’ nos han dado el ejemplo de que ‘querer es poder’. Khloé Kardashian también ha sido otra de las estrellas que nos ha sorprendido con su cambio. Otras estrellas como Jessica Simpson, Adamari López y Chiquis Rivera también le han dado un giro a sus vidas demostrando que todo es posible.