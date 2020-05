Durante el memorial en honor a Kobe y Gianna, Vanessa Bryant reveló que su hija tenía una gran conexión con su papá. “Ella era la niña de papá, pero yo sabía que también amaba a su mamá. Ella siempre me decía cuánto me quería y me demostraba todo lo que me amaba. Ella era una de mis mejores amigas”. ​