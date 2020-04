“Yo duermo de mi lado. Él duerme de mi lado y del suyo. Cuando se queda dormido salta como si estuviera soñando mil caídas. No se tarda más de 2 segundos en estar profundo y por eso duermo más profundo yo”, escribió la actiz sobre cómo son las noches y las mañanas junto a su esposo.

”Yo no sabía que tener un compañero de sueño y de sueños iba a ser así. Me emociona cuando llega la noche y me emociona cuando amanece porque lo tengo cerquita. Todo me emociona al lado de él. Mientras más cerquita mejor. Te amo Camilo. Me caes bien”, agregó junto a una fotografía en donde ambos aparecen dormidos.