“Los días que no trabajo uso protector solar, máscara de pestañas y un chapstick, ese es mi equipo de combate. Siempre me estoy exfoliando la cara, uso mascarillas, me gustan las naturales que preparamos en la casa de miel, azúcar morena, yogur. Básicamente trato de hacerlo como una rutina, un estilo de vida”, reveló a People en Español.