Camila Cabello compartió con sus fans que, desde hace meses, estaba sintiendo ansiedad, y que la meditación le ha ayudado para calmar esas sensaciones negativas, sobre todo en estas últimas semanas. “La meditación ha cambiado mi vida en los últimos meses. No había compartido con ustedes porque honestamente estaba tratando de estar bien, pero estaba experimentando una ansiedad severa. Fue la meditación –practicándola a diario varias veces al día—lo que me ha sanado y me ha ayudado a manejar emociones como la ansiedad y el estrés, haciendo de mí un mejor ser humano”.