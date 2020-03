Maye se divorció de Errol tras nueve años de matrimonio y tras ello, vivió momentos muy precarios en los que llegó a tener hasta cinco trabajos para que no le faltara de nada a sus hijos. Quizá por ello, como Maye recordó en mayo de este año, no tiene muchas imágenes de la adolescencia de sus hijos, sin embargo, atesora cada momento. “Me siento muy afortunada de tener tres hijos maravillosos. Esta foto es de un amigo de mi 40 fiesta de cumpleaños en Johannesburgo. En 1988, no podía permitirme una cámara, y menos aún revelar fotos por eso tengo pocas imágenes de mis hijos cuando eran adolescentes. Es difícil imaginar esos tiempos ya que ahora tenemos cámaras en nuestras manos en todo momento. La vida mejora”, aseguró Maye.