"Desde el primer día que te vi, supe que mi corazón ya no era el mismo, ya me habías convertido en papá. No sabía lo que era ser padre y menos de una niña. En estos 7 años que llevo de conocerte, nunca había existido una persona que me sacara tantas lágrimas de emoción como tú. Me has convertido en mejor persona con tu dulzura, con tu cariño a toda la familia, por eso día con día trato de ser mejor padre para ti y tus hermanas, porque eso es lo que me enseñas", escribió Martín para su primogénita.