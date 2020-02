Y llegó el día... Dayanara Torres despidió a su hijo Cristian, quien dejó Los Ángeles para mudarse a Nueva York, ciudad en la que cursa sus estudios universitarios.

En sus redes sociales, la presentadora compartió un emotivo video de la despedida de su hijo y le dedicó un mensaje: “Porque hay que dejarlos volar. Mi Cristian, que gran honor ha sido tenerte en mi vida, verte crecer y ahora me toca verte volar.... ‘You will always be the arrow of my bow... & I do hope you fly as far as your heart wishes... (Siempre serás la flecha de mi arco, espero que vueles tan lejos como tu corazón lo deseé)’”.