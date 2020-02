"Hoy más que nunca celebro tu independencia, mi querida 'BELLA'. Luchando por tu democracia y tu derecho a elegir", escribió el presentador, aunque es venezolano de nacimiento. "Qué viva República Dominicana y su gente. Me das alegrías y cobijo, me has dado una casa cuando la he necesitado, he sido tan feliz entre tu gente y tu tierra, que solo puedo quererte", agregó feliz por los días que vivió ahí.