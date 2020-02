La socialité conoció a Luis Miguel en un restaurante en la ciudad de Los Ángeles. La ‘celeb’, quien es gran amiga de Kim Kardashian, fue novia del cantante en 2012.

Sore su relación con el cantante, dijo a El Gordo y la Flaca en 2013: “Su influencia sobre mí no tiene precio. Me enseñó a apreciar lo mejor de lo mejor: cultura, música, gastronomía, estilo de vida... No es que yo fuera una total inculta, pero es que él es una persona super sofisticada que me hizo descubrir muchas cosas nuevas. Pero yo era tan joven”.